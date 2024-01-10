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Установлено, что слабое усиление симптомов депрессии влияет на вес

PLOS ONE: легкое усиление симптомов депрессии приводит к прибавке в весе

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Ученые из Кембриджского университета установили, что незначительное усиление симптомов депрессии связано с последующим увеличением массы тела при измерении этого показателя через месяц после периода ухудшения психологического состояния. Результаты работы были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Причем увеличение наблюдалось только среди людей с избыточным весом или ожирением, а связи между между более выраженными изменения в степени тяжести депрессии и массой тела выявлено не было.

Исследователи изучили данные более 2000 взрослых. Участники заполняли цифровые анкеты о психическом благополучии и массе тела каждый месяц в течение девяти месяцев во время пандемии COVID-19 (с августа 2020 года по апрель 2021). Затем команда использовала статистическое моделирование, чтобы выяснить, связано ли ухудшение психического самочувствия с изменением массы тела через месяц.

Авторы обнаружили, что при каждом увеличении показателя депрессивных симптомов у человека его вес через месяц увеличивался в среднем на 45 грамм. Это может показаться незначительным, но в длительной перспективе может негативно сказаться на состоянии здоровья. Этот эффект наблюдался только у лиц с избыточным весом или ожирением.

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