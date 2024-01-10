Ученые предупредили об угрозе для большей части мировых природных ресурсов

Американские ученые из Корнеллского университета в штат Нью-Йорк пришли к выводу, что подавляющая часть важных для благополучия человечества природных зон на Земле никак не защищена и находится под угрозой. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Согласно выводам специалистов, примерно половина суши земного шара обеспечивает людям практически все виды природных ресурсов, одновременно поддерживая жизнь для 27 тыс. видов птиц, млекопитающих, рептилий и амфибий. Но только 18% этих территорий находятся под защитой.

По мнению исследователей, такая ситуация указывает на потенциальные конфликты, поскольку 37% природных земель могут быть освоены для развития сельского хозяйства, добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, а также для расширения населенных пунктов.

Ученые предлагают решить данную проблему за счет оптимизации землепользования в глобальном масштабе.

«При тщательном планировании развитие возобновляемой энергетики может быть совместимо с сохранением биоразнообразия и экосистемными услугами для людей. Примеры этого включают выпас скота под ветряными электростанциями или выращивание местных садов-опылителей под солнечными батареями.

Но существует реальный риск того, что без тщательного планирования достижение целей в области возобновляемых источников энергии может вступить в противоречие с целями охраны природы», — отметила ведущий автор исследования Рэйчел Ньюгартен.

Ранее ученые предупредили о быстром сокращении численности насекомых по всей Земле.