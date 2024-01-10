Ученые заменили редкое ядовитое растение обычными дрожжами в препарате для похудения

Датские ученые из Копенгагенского университета создали дешевый, быстрый и безопасный способ синтеза вещества целастрола, применяющегося в препаратах для похудения. Раньше это соединение добывали из редкого и крайне ядовитого растения, встречающегося в Восточной Азии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemestry (NatChem).

Эксперименты на мышах показали, что употребление целастрола замедляет набор веса на 45%. Человеческий организм реагирует на вещество аналогичным образом. Цестарол реактивирует чувствительность организма к лептину — гормону, заставляющему тело сжигать больше калорий и тем самым регулировать вес.

До недавнего времени целастрол выделяли из триптеригиума или трехкрыльника Вильфорда — лианы, растущей в Китае, Японии и Корее. Это растение давно использовалось в традиционной китайской медицине, однако его применение было связано с риском из-за содержащегося в нем яда. В Китае трехкрыльник называют лозой бога и считают, что съевший его человек успеет пройти не больше семи шагов, прежде чем расстанется с жизнью. Кроме того, триптеригиум обычно растет в труднодоступных горных районах, что затрудняет его сбор.

Для создания синтетического целастрола ученые поместили необходимые гены и ферменты в резервуар с обычными дрожжами. Одноклеточные грибки выступили в роли организма-хозяина. Процесс занял около недели. В результате получилось чистое соединение, лишенное токсичных примесей триптеригиума.

По словам исследователей, технологию можно применять для производства других лекарств, которые сегодня синтезируются из нефтехимических продуктов.

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