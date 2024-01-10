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Психологи назвали преимущества долгих интимных отношений

EVP: верность одному партнеру дает людям любовь, поддержку и социальное принятие

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Shutterstock

Кипрские ученые из Университета Никосии выяснили, как люди разного пола и возраста оценивают преимущества длительных близких отношений с партнером. Статья опубликована в научном журнале Evolutionary Psychology (EVP).

Команда провела два исследования, в которых в общей сложности участвовали 766 человек. Они заполнили онлайн-анкеты, перечислив в них положительные стороны долговременных интимных отношений.

Участники определили 82 фактора, которые психологи затем обобщили в 10 основных аспектов. К ним отнесли поддержку, социальное признание, сексуальное удовлетворение, компанию и совместную деятельность, положительные эмоции, возможность получать и делиться заботой, безопасные секс, любовь и страсть, разделение расходов и стабильность.

Эти выгоды разделили на две группы: внутренние (например, любовь и страсть) и внешние (социальное признание).

Исследователи обнаружили, что люди по-разному воспринимают ценность одних и тех же факторов в зависимости от пола, возраста и статуса отношений. Например, женщины придают большое значение любви и страсти, а также возможности давать и получать заботу. А участники старшего возраста ставили на первое место социальное принятие, тогда как позитивные эмоции и поддержка казались им менее важными.

Ученые пришли к выводу, что люди склонны ценить как эмоциональные, так и практические аспекты длительных интимных отношений безотносительно своих личных и демографических данных.

Ранее ученые выяснили, какие партнеры лучше подходят женщинам для счастливых отношений.

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