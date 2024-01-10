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Астрофизики обнаружили горячую «хвостатую» планету размером с Юпитер

TAJ: газовый гигант WASP-69b оставляет в космосе шлейф в 563 тыс. километров

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Keck Observatory

Группа американских астрофизиков из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучила необычную экзопланету WASP-69b в 160 световых годах от Земли. Она представляет собой газовый гигант размером с Юпитер, обладающий огромным «хвостом» из своей выкипающей атмосферы. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Как показали вычисления, из-за близости к звезде газовая оболочка планеты испаряется со скоростью 200 тыс. тонн в секунду. Шлейф из водорода и гелия простирается в космос более чем на 563 тыс. километров, что в полтора раза больше расстояния между Землей и Луной и в семь раз больше диаметра самой планеты.

Также выяснилось, что WASP-69b вращается вокруг родительской звезды с огромной скоростью, совершая полный круг всего за четыре земных дня. Для сравнения, ближайшая к нашему Солнцу планета Меркурий делает оборот за 88 дней.

Несмотря на кажущуюся огромной потерю массы, астрофизики считают, что светило не испарит атмосферу WASP-69b. Ее масса в 90 раз больше массы Земли, поэтому планета не успеет выкипеть полностью за время жизни своей звезды.

По словам ученых, WASP-69b демонстрирует пример устойчивости планетарной системы в экстремальных космических условиях.

«Несмотря на множество проблем, с которыми мы можем столкнуться, наша способность противостоять и преодолевать трудности зачастую намного больше, чем мы думаем. Наши проблемы могут показаться пугающими, но, как и WASP-69b, у нас есть все необходимое, чтобы продолжать двигаться дальше», — отметила ведущий автор исследования Дакота Тайлер.

Ранее астрономы обнаружили почти бесплотную экзопланету размером с Юпитер.

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