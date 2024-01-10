Обнаружена связь между беспокойным сном и деменцией

Люди, которые часто ворочаются во сне, хуже справляются с тестами на когнитивные способности. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в США. Результаты опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 526 человек в возрасте от 30 до 40 лет. С помощью специальных браслетов-трекеров научный коллектив собрал информацию о количестве и качестве ночного сна добровольцев, а также о том, ворочаются ли они во сне. Затем участников попросили пройти тесты на когнитивные способности.

Добровольцам нужно было назвать как можно больше слов определенной группы, начинающихся на одну букву. Примерами таких слов были названия видов животных. Люди, которые беспокойно спали, в 2,5 раза чаще неподвижно спящих испытуемых набирали меньше балов в ходе тестирования.

Доктор Юэ Ленг, ведущий автор исследования из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, изучающая взаимосвязь между сном и здоровьем мозга, объяснила, что качество ночного отдыха важнее, чем его количество. Вероятнее всего, беспокойный сон приводит к ухудшению способности мозга самоочищаться от токсичных белков, скопления которых могут приводить к развитию болезни Альцгеймера.

Ранее был назван простой способ улучшить когнитивные способности за одну ночь.