проект

>

Установлено, у каких людей объем серого вещества в мозге меньше

Molecular Psychiatry: раннее начало психоза связано с меньшим объемом серого вещества

close
100%
Shutterstock

Неврологи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) нашли связь между уменьшением количества серого вещества в головном мозге и ранним началом психоза. Исследование было опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

Ранний психоз — это начало психотического расстройства в возрасте до 18 лет в течение критического периода развития мозга. Исследование показало, что у людей с этим заболеванием объем серого вещества снижен почти во всех областях мозга, а с заметным эффектом в левой срединной поясной извилине, области мозга, связанной с формированием и обработкой эмоций, обучением и памятью.

В своей работе авторы собрали данные сканирования мозга почти 500 пациентов из Норвегии, Испании, Канады, Италии, Австралии и Великобритании. Снимки были сравнены с данными 469 здоровых людей из контрольной группы.

«Ранний психоз может оказать разрушительное воздействие на жизнь и самочувствие человека, но наше понимание болезни, к сожалению, все еще ограничено. Мы надеемся, что собранная нами подробная карта мозга при заболевании послужит основой для будущих исследований, поскольку она может помочь в качестве диагностического инструмента и даже отследить эффективность лечения», — отметили авторы.

Исследователи надеются, что это подробное картирование может быть использовано для помощи в постановке диагноза в будущем, а также для отслеживания эффективности лечения.

Ранее ученые нашли диету, снижающую риски заражения коронавирусом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами