Найдена диета, снижающая риски заражения коронавирусом

Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии установили, что соблюдение веганской или вегетарианской диеты связано с уменьшением рисков заражения коронавирусом на 39%. Работа была опубликована в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

В работе приняли участие около 700 человек, из которых около 300 придерживались растительной пищи. Из них меньшее количество когда-либо было заражено коронавирусом: 40% против 52% из тех, кто употреблял мясо и молочные продукты.

Результаты показали, что ограничение или полный отказ от мяса и продуктов животного происхождения может обеспечить некоторую защиту от вируса SARS-CoV-2. Ассоциация сохранялась даже после того, как были учтены несколько других факторов, связанных со здоровьем, например, уровень физической активности, ожирение и наличие сопутствующих болезней. Все эти факторы были найдены у большого количества «всеядных» участников.

Исследовательская группа считает, что общие преимущества, которые дает растительная диета, включают улучшение здоровья сердца и укрепление иммунной системы организма.

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