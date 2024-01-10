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Частный космический модуль не сможет достичь Луны в целости из-за аварии

Astrobotic: утечка топлива сделала невозможной лунную посадку зонда Peregrine

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astrobotic.com

Частная американская компания Astrobotic Technology признала провал основной цели миссии космического аппарата Peregrine, который должен был сесть на поверхность Луны. Причиной стала серьезная утечка горючего вследствие неисправности, сообщили на официальной странице Astrobotic в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Учитывая утечку топлива, шансов на мягкую посадку на Луну, к сожалению, нет», — говорится в заявлении.

Чуть позже в Astrobotic назвали вероятную причину поломки. В компании предположили, что клапан между емкостью с гелием и баком окислителя с жидким кислородом в топливной системе зонда мог не закрыться полностью после активации. Это привело к скачку давления и разрыву резервуара с окислителем. Авария случилась всего через несколько часов после успешного запуска.

Astrobotic планировала посадить Peregrine на Луну 23 февраля. Специалисты предприятия работают над тем, чтобы модуль сохранял работоспособность в космосе как можно дольше. Это поможет собрать данные для следующих пусков. Заряда батарей аппарата хватит примерно на 40 часов.

Ранее стало известно о проблемах с двигателем зонда Peregrine.

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