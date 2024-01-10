Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жуки подсказали ученым способ создания сверхбыстрых плавучих роботов

CB: жуки-вертячки ускоряются в воде до 100 м/с за секунду за счет подъемной силы

close
100%
Meena Haribal/Boyce Thompson Institute via AP file

Американские ученые из Корнеллского университета в штате Нью-Йорк раскрыли принцип плавания жуков-вертячек — небольших водных насекомых, обитающих преимущественно в тропиках. Открытие может способствовать созданию очень быстрых роботов и беспилотных аппаратов для водной среды. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CB).

Длина тела представителей семейства вертячек не превышает одного сантиметра, однако им нет равных в скорости плавания среди себе подобных. Жук способен достигать ускорения в 100 метров в секунду за одну секунду, а также развивать скорость до одного метра в секунду.

Ранее биологи считали, что эти насекомые передвигаются в воде, отталкиваясь лапками, то есть, используя тягу на основе сопротивления среды. Однако расчеты показали, что для этого существам пришлось бы двигать конечностями неимоверно быстро.

С помощью высокоскоростных камер исследователи засняли работу ног вертячек в воде и пришли к выводу, что насекомые полагаются на другой вид тяги — тягу на подъемной силе. Для этого вертячки располагают ноги под углом к поверхности воды.

«Можно сказать, что ноги жука двигаются как пропеллер, который совершает часть оборота под углом, втягивается, возвращается в исходное положение и снова делает часть оборота. Такой угол атаки позволяет насекомому создавать подъемную силу. Схожий принцип используется в авиации при наклоне крыла самолета», — объяснил руководитель исследования, профессор экоинженерии Крис Ро.

По словам ученого, открытый принцип движения жуков-вертячек может помочь инженерам проектировать беспилотные и роботизированные плавательные средства, разгоняющиеся до огромных скоростей.

Ранее ученые оптимизировали управление тараканом-киборгом с помощью ИИ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами