Нарколог описал галлюцинации, которые видят и слышат алкоголики

Алкоголики на второй и третьей стадии зависимости часто сталкиваются с психозами, которые сопровождаются слуховыми и визуальными галлюцинациями. Часто они носят угрожающий характер и видятся в темно-зеленой или черной цветовой гамме, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов.

«Обманы восприятия носят реалистичный, живой характер и очень похожи на реальные образы. Например, при делирии или белой горячке человек испытывает зрительные и слуховые иллюзии и галлюцинации, как правило, угрожающего, страшного, пугающего характера. Цветовая гамма, как правило, в темно-зеленых или черных оттенках», – объяснил Благов.

При остром алкогольном галлюцинозе больные сталкиваются со слуховыми галлюцинациями, однако они слабее, чем при белой горячке.

«Человек слышит голоса, причем чаще знакомые, часто перед засыпанием. Продолжительность психоза может быть до 2-3 недель. Однако при алкоголизме бывают хронические галлюцинозы, которые могут длиться даже больше полугода. Это в ряде случаев сложные коморбидные случаи, требующие квалифицированной психиатрической диагностики», – рассказал нарколог.

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