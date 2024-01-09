Нарколог объяснил, что провоцирует развитие белой горячки у алкоголиков

Алкогольные психозы возникают в конце второй и начале третьей стадии, самый частых из них – алкогольный делирий или так называемая белая горячка. Как правило, этот психоз возникает на фоне прекращения приема алкоголя, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов.

Белая горячка возникает после резкой отмены спиртного у алкоголика с большим алкогольным стажем. Этот процесс развивается постепенно, в вечернее и ночное время. У больного нарастает беспокойство, тревога, страх, бессонница, кошмарные сновидения, переходящие в «психотическую явь», – рассказал Благов.

Делирий, как и другие металкогольные психозы, формируется на фоне хронической интоксикации, приобретенной неполноценности головного мозга, патологии внутренних органов и систем токсического генеза.

«Этот психоз очень опасен. Он сопровождается острым нарушением работы мозга, сердечно-сосудистой, легочной и других систем организма. Серьезно страдает весь организм. Также может развиться синдром Корсакова. Сильное длительное пьянство ведет к делирию, часто с судорожным компонентом, после у человека может появиться острое слабоумие. Больной бестолков, не понимает, где находится, не запоминает происходящее вокруг, не находит туалета и «исполняет нужду» в самом неподходящем месте», – заключил Благов.

Проявления алкогольной энцефалопатии дополняются полинейропатией конечностей, могут быть параличи и парезы с атрофией мышц, нарушения чувствительности.

Ранее психиатр-нарколог объяснил, как можно «заразиться» алкоголизмом.