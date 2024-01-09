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В России придумали, как можно проникать в клетки опухоли для терапии рака

Ученые ИХБФМ СО РАН синтезировали проникающие в клетки опухоли фрагменты ДНК

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В России синтезировали фрагменты ДНК, проникающие в клетки опухоли для терапии рака. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией биомедицинской химии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Елена Дмитриенко.

Ученые разработали модифицированные фрагменты ДНК — олигонуклеотиды, которые способны проникать в раковую клетку и блокировать развитие опухолевых клеток.

В мире сейчас существует 18 одобренных препаратов на основе антисмысловых олигонуклеотидов (антисенс-препараты), включая препараты для лечения спинальной мышечной атрофии.

По словам Дмитриенко, достижение дает перспективы в лечении онкологических заболеваний. То есть олигонуклеотиды можно будет модифицировать и использовать как дополнение к стандартным методам лечения рака и даже как отдельное лекарство.

Тем не менее у такого способа лечения с помощью антисенс-препаратов есть минусы. Во-первых, оно токсично. Олигонуклеотиды не могут проникать в клетку, поэтому для этого используют специальные доставщики, которые как раз обладают токсичностью. Во-вторых, для терапевтического эффекта нужно большое количество олигонуклеотидного материала, поэтому антисенс-препараты очень дорогие.

Ранее ученые нашли способ быстрее подобрать эффективное лекарство от артрита.

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