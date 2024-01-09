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Стоматолог перечислила ситуации, когда не нужно чистить зубы

Daily Mail: чистка зубов после употребления сладостей вредна для эмали

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Shutterstock

Британский стоматолог Шаади Манучехри рассказала, что чистка зубов после завтрака, употребления сладостей и приступа рвоты может повредить зубную эмаль. Об этом сообщает Daily Mai.

Специалист объяснила, что вследствие попадания рвотных масс в полость рта повышается ее кислотность. Чистка зубов в такой ситуации способствует «въеданию» кислоты в эмаль, ее последующему истончению и появлению микротрещин. Также отмечается, что кислотность ротовой полости естественным образом увеличивается после приема пищи (например, после завтрака). Так происходит потому, что бактерии во рту расщепляют сахар, содержащийся в пище.

Кроме того, стоматолог не рекомендует чистить зубы сразу после употребления продуктов, богатых сахаром. Дело в том, что сахар во рту вступает в процесс гликолиза, в результате чего быстро превращается в молочную кислоту. Втирание этой кислоты зубной щеткой со временем может привести к разрушению эмали. Приступать к чистке следует не раньше, чем через час после того, как пища была пережевана.

Ранее выяснилось, что чистка зубов снижает риск воспаления легких.

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