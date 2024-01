Ученые выявили связь между деменцией и потерей слуха

Ученые из Департамента клинических исследований Университета Южной Дании обнаружили, что потеря слуха связана с повышением риска развития деменции на 7%. Использование слухового аппарата, напротив, позволяет сохранить когнитивные способности. Результаты опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association).

В исследовании, которое проводилось в период с января 2003 года по декабрь 2017 года, приняли участие 573 088 датчан старше 50 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и оценили их когнитивные способности с помощью соответствующих тестов. Результаты показали, что потеря слуха повышает риск развития деменции на 7%.

Также выяснилось, что у людей, страдающих нарушениями слуха, не пользующимися слуховыми аппаратами, вероятность появления этого заболевания на 20% выше. Применение звукоусиливающих приборов при проблемах со слухом связано со значительно более низким риском развития деменции (6%).

Ученые предположили, что снижение когнитивных способностей вследствие проблем со слухом связано с меньшим уровнем социального взаимодействия и затруднением мышления из-за необходимости постоянно прислушиваться и перераспределять ресурсы мозга для обработки звука. Чтобы лучше понять взаимосвязь между деменцией и слуховыми нарушениями, необходимы дополнительные исследования.

Также исследователи заявили, что деменция и потеря слуха не являются неизбежными составляющими процесса старения. Они порекомендовали регулярно проходить обследования для выявления нарушений и своевременно начинать лечение.

