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Стало известно, как нужно питаться для долгой жизни

Business Insider: употребление растительной пищи способствует долголетию

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Специалист по правильному питанию и автор книг о здоровом образе жизни Дэн Бюттнер рассказал Business Insider, что краткосрочное соблюдение различных диет не приносит пользы здоровью. Наиболее эффективной стратегией для долголетия будет увеличение доли растительной пищи в рационе и повышение уровня физической активности.

Бюттнер рассказал, что с наступлением Нового года многие люди решают улучшить свои пищевые привычки и состояние здоровья. Тем не менее далеко не у всех получается придерживаться здорового образа жизни больше нескольких недель. Специалист объяснил, что для достижения долголетия и здорового старения такие краткосрочные решения неэффективны.

Чтобы улучшить самочувствие и обеспечить более стабильное состояние здоровья на протяжении всей жизни, Бюттнер рекомендует в Новом году придерживаться нескольких простых правил. В их числе увеличение доли растительной пищи в рационе, повышение уровня ежедневной физической активности и освоение навыка приготовления пищи дома.

Чтобы начать правильно питаться без каких-либо сложностей, Бюттнер советует выбрать один день недели для приготовления трех блюд на растительной основе. Их можно употреблять как сразу после приготовления, так и позже. Это позволит улучшить кулинарные навыки и увеличить количество потребляемых фруктов и овощей, богатых антиоксидантами — веществами, которые замедляют процессы старения в организме.

Также рекомендуется вести более активный образ жизни. Однако необязательно часто посещать спортивный зал. Бюттнер объяснил, что вместо этого можно регулярно ходить пешком, кататься на велосипеде, играть в подвижные игры с друзьями.

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