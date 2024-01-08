Диетолог рассказала об опасностях плавленого сыра

Опасные пищевые добавки в плавленом сыре делают этот продукт заметно отличающимся от натурального сыра. Об этом в эфире радио Sputnik заявила врач-диетолог Александра Разаренова.

Она напомнила, почему плавленый сыр получил распространение и популярность — удобство в использовании в приготовлении быстрых перекусов и специфический вкус. Однако для этих качеств производители вынуждены добавлять в плавленый сыр эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты, а также часто использовать транс-жиры.

«Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — заявила Разаренова.

Этот продукт, по мнению врача, безопаснее всего употреблять людям без хронических заболеваний и не более одной-двух ложек в день.

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