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Диск Солнца в среду будет выглядеть крупнее

Расстояние между Солнцем и Землей 3 января будет минимальным

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Charlie Riedel/AP

По информации пресс-службы Московского планетария, в среду, 3 января 2024 года расстояние между Землей и Солнцем будет минимальным в году и составит 147 098 988 километров. Об этом пишет ТАСС.

В связи с минимализацией расстояния между двумя космическими объектами, видимый диаметр Солнца увеличится на примерно 3% по сравнению с июлем, когда планеты находятся на максимальном расстоянии друг от друга. Наибольший диск небесного светила в 2024 году будет иметь размер 32 угловых минуты 35 секунд.

Ученые отмечают, что изменения происходят плавно в течение полугода, поэтому разница заметна только при сравнении изображений Солнца в эти периоды.

Астрономы также напомнили, смена времен года на Земле не зависит от расстояния до Солнца, а определяется наклоном земной оси к плоскости орбиты. Наиболее близко Земля находится к Солнцу зимой, а самое большое расстояние между ними достигается летом.

Солнце в ближайшее время будет двигаться по созвездию Стрельца и перейдет в созвездие Козерог после 20 января. К концу января продолжительность светового дня на широте Москвы увеличится на почти 1,5 часа и составит 8 часов 32 минуты.

До этого стала известна первая дата звездопада 2024 года.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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