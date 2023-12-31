проект

>

Названы основные причины ишемической болезни сердца

PLOS One: найдены две главные причины развития ишемической болезни сердца

close
100%
Shutterstock

Высокий уровень холестерина и высокое систолическое артериальное давление (верхнее число) — основные причины развития ишемической болезни сердца в возрасте 55-60 лет, выяснили ученые из Сиднейского университета (Австралия). Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

Авторы проанализировали данные здоровья 136 тыс. британцев с высоким уровнем «плохого» холестерина, 135 тыс. человек с высоким систолическим артериальным давлением и 24 тыс. — с ишемической болезнью сердца. Ученые хотели оценить продолжительное воздействие этих факторов на развитие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Анализ показал, что повышенный уровень «плохого» холестерина и повышенное верхнее давление повышают риск развития ишемической болезни сердца. По словам ученых, среднее систолическое артериальное давление у участников повышалось с возрастом, а уровень холестерина был максимальным в возрасте 56-60 лет — именно у этой возрастной группы самые высокие риски развития заболевания.

Ранее врачи рассказали, как устранить дефицит питательных веществ у ребенка.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами