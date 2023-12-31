Суд встал на сторону семьи пациента, чьи органы незаконно уничтожили врачи

Центральный районный суд Читы обязал Краевую клиническую больницу выплатить более двух миллионов рублей родственникам мужчины, которому не оказали необходимую помощь после операции на желудке. Это привело к летальному исходу, после чего врачи уничтожили органы пациента, сообщает телеграм-канал «Юраптека».

9 августа 2021 года страдавшему ожирением жителю Читы Евгению Титову провели операцию по уменьшению объема желудка. На четвертые сутки после операции врачи провели повторную операцию по дренированию брюшной полости. Однако это произошло только через девять часов после ухудшения состояния пациента, что было недопустимым промедлением, считают эксперты. Халатность врачей привела к развитию сепсиса и летальному исходу через 67 дней после первой операции.

Осенью родители и сестра Титова подали иск к больнице с просьбой взыскать с нее 12 миллионов рублей. Суд частично удовлетворил иск, обязав ответчика выплатить 2 миллиона 250 тысяч рублей пострадавшим для компенсации морального вреда.

Следствие установило, что проводивший операцию врач официально работал в другой поликлинике. Кроме того, в медицинской карте было указано, что пациенту провели операцию по устранению грыжи пищевода. Родные и друзья Титова утверждают, что за операцию хирург попросил 200 тысяч рублей и посоветовал оформить направление не на уменьшение желудка, а на устранение грыжи. Сестра настояла на эксгумации тела: после ее проведения судебные эксперты обнаружили, что сердце, пищевод и желудок отсутствуют. Они установили, что грыжей пищевода Евгений не страдал и на самом деле ему провели резекцию желудка.

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