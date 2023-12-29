Стало известно, какое блюдо на завтрак может облегчить похмелье

Диетолог Кара Шоу в беседе с изданием Metro рассказала, что завтрак при похмелье должен представлять собой омлет из трех яиц на оливковом масле с авокадо, сыром фета, грибами и помидорами.

Шоу объяснила, что для восстановления после алкогольной интоксикации завтрак должен соответствовать двум параметрам — быть способным нормализовать уровень сахара в крови и не перегрузить печень, орган, который перерабатывает и расщепляет этанол.

Специалист советует приготовить на оливковом масле омлет из трех яиц. Яйца богаты белком, витаминами группы В и антиоксидантами, способными поддержать работу печени. Также к омлету нужно добавить половину авокадо, кусок сыра фета, половину стакана грибов и помидоры.

Авокадо является источником полезных жиров и калия, который снижает кровяное давление и избавляет от отечности. Также этот продукт содержит витамин Е, который играет важную роль во многих функциях организма благодаря своей антиоксидантной активности. Сыр фета богат белком, а грибы — витаминами группы В, которые помогают пищеварению.

Также при похмелье диетолог порекомендовала отказаться от кофе в пользу воды. Это поможет предотвратить обезвоживание.

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