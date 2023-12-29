«Луна-27б» может отправиться на Северный полюс Луны или на ее обратную сторону

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый сообщил, что автоматическая межпланетная станция «Луна-27б» может быть запущена на Северный полюс или обратную сторону естественного спутника Земли. Об этом пишет ТАСС.

Зеленый предложил отправить первый аппарат на Южный полюс, а в случае успешной операции второй аппарат можно отправить в другую область, например, на Северный полюс или на обратную сторону Луны в приполярную область.

До этого американские ученые Канзасской геологической службы Калифорнийского университета заявили, что из-за влияния человека Луна вступила в новую геологическую эпоху — лунный антропоцен.

Человек впервые потревожил поверхность нашего спутника 13 сентября 1959 года, когда советская космическая станция «Луна-2» успешно опустилась на лунный грунт. С тех пор на Луне побывало более сотни других космических кораблей, некоторые из которых потерпели крушение. Одной из самых известных миссий стала американская программа «Апполон», позволившая людям самим оказаться на соседнем небесном теле.

«Идея во многом аналогична обсуждению антропоцена на Земле — исследованию того, насколько сильно люди повлияли на нашу планету», — отметил ведущий автор исследования Джастин Холкомб.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.