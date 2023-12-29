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Ученые объяснили, как чат-боты на основе ИИ помогают похудеть

JAMA: чат-боты на основе ИИ могут упростить похудение

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Чат-боты на основе ИИ оценивают содержание жиров и углеводов в еде не хуже диетологов, но менее эффективны при оценке содержания белков. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проверили надежность ИИ для оценки калорийности и содержания макронутриентов (белков, жиров и углеводов) в 222 продуктах питания. Чат-боты ChatGPT-3.5 и ChatGPT-4 тестировали на английском и китайском языках. Ученые запросили их создать таблицу для сырых продуктов с оценкой пищевой ценности. Результаты работы чат-ботов сравнивали с информацией из базы данных.

Никаких существенных различий не наблюдалось между оценками диетологов и ИИ по содержанию энергии, углеводов и жиров, но была значительная разница в доле белков: ИИ оказался склонен переоценивать их содержание.

Результаты исследования показывают, что искусственный интеллект может быть полезным и удобным инструментом для людей, которые хотят знать информацию об энергии и макронутриентах своей пищи. Однако пока что чат-боты не могут заменить диетологов.

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