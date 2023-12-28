Назван неочевидный недостаток безалкогольного пива

По мнению диетологов, безалкогольное и слабоалкогольное пиво может содержать слишком большое количество сахара и калорий. Частое его употребление способно привести к набору лишнего веса. Об этом сообщает Daily Mail.

Безалкогольное и слабоалкогольное пиво позиционируется производителями как более здоровая альтернатива традиционному виду напитка. Отмечается, что в связи с этим продажи этого продукта стремительно растут. Американский диетолог Фэй Томпсон посоветовала потребителям ознакомиться с составом перед покупкой безалкогольного пива. Некоторые его виды могут содержать в четыре раза больше сахара, чем традиционные аналоги. Увеличение количества сахара является следствием различных процессов, происходящих в ходе производства слабоалкогольного пива.

Джонни Клейтон, директор по производству крупной американской компании, выпускающей безалкогольное пиво Big Drop, объяснил, что в пиве стандартной крепости алкоголь образуется за счет дрожжей, которые перерабатывают сахар, извлеченный из ячменного солода. Он превращается в алкоголь в процессе ферментации. В некоторых марках слабоалкогольного пива избыток сахара не перерабатывается и остается после брожения.

Гюнтер Кунле, профессор в университете Рединга (Великобритания) отметил, что в безалкогольном пиве меньше сахара и калорий, чем в соках. Тем не менее, злоупотребление этим продуктом может привести к превышению дневной нормы потребления сахара. Это может способствовать набору лишнего веса.

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