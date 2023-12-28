Врачи назвали самые эффективные лекарства при артрите рук

Часто назначаемые при остеоартрите рук инъекции стероидов или гиалуроновой кислоты в суставы не помогают избавиться от боли или скованности. Исследование, опубликованное в журнале RMD Open, показало, что наиболее эффективное средство от боли при остеоартрите — это пероральные препараты от воспаления.

Авторы обзора проанализировали 65 исследований, в которых приняли участие около 5250 человек с остеоартритом рук. Эксперименты оценили эффективность 29 видов лечения этого заболевания.

Инъекции гиалуроновой кислоты или стероидов в суставы оказались неэффективными. Их действие было сравнимо с таковым у препаратов без активного вещества, то есть плацебо. Однако большинство участников исследований получали инъекции при остеоартрите основания большого пальца. Возможно, в случае других суставов препараты показали бы большую эффективность.

Гидроксихлорохин, лекарство от малярии, обладающее умеренным противовоспалительным действием, также оказалось неэффективным при артрите рук. Данные о действии местных кремов и гелей от боли были противоречивы, поэтому требуется дальнейшее изучение.

Единственными препаратами, которые доказали свою эффективность, были пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и пероральные глюкокортикоиды, причем последние были наиболее действенны. Оба типа лекарств улучшали функцию и силу захвата, а также качество жизни пациентов.

Исследование показывает, что требуется пересмотреть рекомендации лечения остеоартрита суставов рук, так как большинство из них призывают к использованию местных обезболивающих и инъекций. Авторы работы считают, что кратковременное применение пероральных НПВП или глюкокортикоидов является разумным и безопасным вариантом лечения.

Однако длительное применение НПВП связано с возникновением кровоточащих язв, а стероиды могут привести к гипертонии, набору веса и высокому риску инфекций. Поэтому в случае, если препараты не помогают или их приходится принимать постоянно, следует рассмотреть хирургическое вмешательство.

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