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Новый препарат снизит число госпитализаций детей из-за опасного вируса на 80%

Daily Mail: вакцинация от РСВ может сократить число госпитализаций детей на 80%

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Вакцина против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) может сократить число госпитализаций детей более чем на 80%. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые протестировали вакцину Нирсевимаб от РСВ в клиническом испытании с участием более чем восьми тысяч детей в возрасте до одного года в Великобритании, Франции и Германии. Пациенты получили прививку перед сезоном РСВ, который обычно начинается в октябре.

Число госпитализаций по поводу инфекций нижних дыхательных путей, вызванных РСВ, было на 83% ниже среди тех, кто получил прививку. Тяжелые инфекции наблюдались у пяти пациентов (0,1%) из группы вакцинированных и 19 (0,5%) среди тех, кто не получил вакцину. Побочные эффекты препарата были преимущественно легкими.

РСВ — это сезонный вирус, который обычно вызывает легкие симптомы, похожие на простуду. Однако нередко заболевание приводит к более серьезным проблемам, включая воспаление легких и летальный исход.

Нирсевимаб — однодозовая вакцина, созданная компаниями Sanofi и AstraZeneca. Она уже получила одобрение от Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Британии (MHRA) и может стать частью кампании против РСВ следующей осенью.

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