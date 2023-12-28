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Биологи уничтожили 99% раковых клеток с помощью вибрирующих молекул красителя

Nature: особые вибрирующие молекулы могут уничтожить 99% раковых клеток

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Ученые из США уничтожили 99% раковых клеток с помощью вибрирующих молекул, активируемых инфракрасным светом. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Chemistry.

В основе нового лечения рака — красители аминоцианины, которые уже используют для окрашивания биологических тканей при диагностике рака. Теперь ученые показали, что при облучении ближним инфракрасным светом молекулы аминоцианинов начинают быстро и синхронно вибрировать, механически разрывая мембрану раковых клеток. В тестах на выращенных в лаборатории раковых клетках метод уничтожил 99% клеток. Его также протестировали на мышах с меланомой (раком кожи): примерно половина животных избавилась от рака.

При этом аминоцианины вибрировали более чем в миллион раз быстрее, чем активируемые видимым светом молекулярные машины Феринга, за создание которых Бернард Феринг получил Нобелевскую премию. Использование ближнего инфракрасного света — еще одно важное преимущество аминоцианинов, поскольку он может проникать в более глубокие ткани тела. Ученые рассчитывают, что потенциально это позволит лечить рак костей и внутренних органов без хирургического вмешательства.

Ранее ученые получили стволовые клетки из мочи собак.

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