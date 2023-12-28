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Онколог назвала ранние симптомы рака прямой кишки

Онколог Смирнова назвала боль в анальном отверстии одним из симптомов рака кишки

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Depositphotos

Онколог, проктолог Елена Смирнова рассказала, что постоянная боль в анальном отверстии может свидетельствовать о раке прямой кишки. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, пациенты с болью в анальном отверстии часто просят врача не проводить осмотр. Многие медики соглашаются и откладывают осмотр. В результате это может привести к тяжелым последствиям.

«Многие доктора жалеют вас, откладывают осмотр на потом», — пояснила Смирнова.

В качестве примера она рассказала об одной из своих пациенток, которая долго лечила анальную трещину и не приходила на осмотр к проктологу. В результате у женщины обнаружили злокачественное новообразование — плоскоклеточный рак.

«Пациентку ждет химио- и лучевая терапии. Если они будут эффективны, возможно, кишку удалять не придется», — пояснила Смирнова.

До этого врач-хирург, онколог высшей категории «СМ-Клиника» Беслан Балкаров рассказывал, что на ранних стадиях рак желудка протекает вяло и бессимптомно, при этом на заболевание может указывать резкое снижение веса.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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