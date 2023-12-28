Российские ученые создали БАДы из жиров черноморских моллюсков

Севастопольский государственный университет и Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН провели исследования жирового состава и пищевой ценности моллюсков прибрежной зоны Черного моря для создания из них биологически активных добавок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки РФ.

Ученые выяснили, что моллюски Cerastoderma glaucum (Сердцевидка зеленая) содержат в себе ряд ценных жирных кислот, входящих в группы Омега-3, Омега-6, Омега-7 и Омега-9. Также в одном из гидробионтов была обнаружена интересная неметилен-разделенная цис-4,10,13,16-докозатетраеновая кислота.

По словам авторов, эти жирные кислоты являются антиоксидантами, которые важны для построения клеточных мембран и нормализации ряда биохимических процессов, протекающих в организме. При употреблении в пищу они могут оказывать благоприятное влияние на здоровье человека.

«В дальнейшем поняв механизмы синтезирования данных ценных компонентов организмами гидробионтов в зависимости от внешних условий, станет возможным контролировать эти процессы с целью получения, например, укрупненных групп ценных полиненасыщенных жирных кислот. Их можно будет выделить и использовать в косметической и пищевой промышленности», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Молекулярная и клеточная биофизика» Института перспективных исследований Юрий Веляев.

Специалисты выбрали моллюсков этой зоны, потому что они обладают особенными механизмом адаптаций к изменению окружающей среды. В этой зоне гидробионты подвержены самым частым перепадам температуры воды, солености, рекреационной нагрузке и другим изменениям.

Ученые отметили, что в механизме адаптации важны запасные липиды, которые используются как альтернативный источник энергии в условиях недостатка кислорода. Именно их ученые собираются применять для создания БАДов.

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