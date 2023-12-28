Стало известно, как появились солнцезащитные средства для кожи

Лора Доуз, медицинский научный сотрудник из Австралийского национального университета, рассказала The Conversation, что первые солнцезащитные средства, разработанные в 30-х годах XXI века, имели SPF (фактор защиты от солнца), равный двум. Этот показатель был слишком низким для предотвращения развития рака кожи и замедления старения.

Доуз рассказала, что первые солнцезащитные кремы стали доступны для покупки в Австралии с 30-х годов XXI века. Южно-австралийский химик Милтон Блейк изобрел химическое вещество (его состав не раскрывается), поглощающее ультрафиолетовые лучи. Для повышения привлекательности продукта при его приготовлении использовался парфюм. Согласно современным стандартам, у такого средства должен был быть SPF (фактор защиты от солнца), равный двум.

Отмечается, что загар считался признаком «современного цвета лица», на протяжении большей части XX века. В 70-х годах появились первые исследования, результаты которых показали, что солнечные ожоги вызываются компонентом UVB ультрафиолетового (УФ) излучения. UVB — средневолновые ультрафиолетовые лучи, которые достигают земли в небольшом количестве. Стало известно, что UVA способны проникать в кожу, ускоряя ее увядание, а также провоцировать развитие рака (меланомы).

Солнцезащитные средства, по способу действия приближенные к современным, были разработаны в 80-х годах XXI века. Тем не менее, законы о маркировке того времени не требовали от производителей указывать на упаковке состав продукта. В 1986 году, после многолетних переговоров с производителями и потребителями, исследователями из университета Квисленда был разработан метод тестирования эффективности солнцезащитных средств. Также появился способ выражения степени защиты, которую обеспечивает средство — SPF.

Это соотношение того, сколько времени требуется светлокожему человеку, чтобы загореть с использованием продукта, по сравнению с тем, за какой промежуток кожа потемнеет без нанесения средства. Иными словами, SPF со значением 2 увеличивает время безопасного пребывания на солнце в два раза. Тем не менее, интенсивность излучения, удаленность от экватора, время года и другие факторы могут повлиять на эффективность защиты.

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