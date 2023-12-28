Названы признаки деменции, которые могут проявиться на новогодних праздниках

Трудности при приготовлении новогоднего ужина, неспособность играть в настольные игры и ориентироваться в домах друзей и близких могут быть признаками деменции. Об этом Тим Риттман, невролог из Адденбрукского госпиталя в Великобритании, рассказал Daily Mail.

Врач объяснил, что настольные игры предполагают задействование когнитивных способностей, снижение которых характерно для деменции. Если член семьи изо всех сил старается вспомнить правила или забывает, кто должен делать ход, — это может быть признаком развития приобретенного слабоумия.

Другим поведенческим маркером деменции может быть неорганизованность при подготовке к празднику. Покупка ингредиентов и приготовление блюд требует тщательно планирования и следования рецептуре. Люди, у которых развивается лобно-височная деменция, могут испытывать трудности при выполнении этих действий, поскольку такой тип заболевания характеризуется поражением лобных и височных долей головного мозга. Эти области ответственны за концентрацию внимания и организованность.

Невролог отметил, что некоторые люди предпочитают проводить праздники в домах друзей и близких. Неспособность ориентироваться в новой обстановке, несмотря на предварительное с ней ознакомление, также может указывать на снижение когнитивных способностей.

Ранее ученые назвали неожиданный фактор риска развития деменции.