Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как хранить приготовленные на Новый год блюда

Daily Mail: мясные продукты после новогоднего застолья нужно заморозить

close
100%
Freepik.com

Сильвия Андерсон, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Великобритании, рассказала, что мясные продукты после новогоднего застолья лучше заморозить. Кроме того, специалист порекомендовала разобраться в разнице маркировок «годен до» и «использовать до». Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперт объяснила, что на упаковках большинства продуктов питания указаны сроки годности и рекомендации к употреблению в течение определенного промежутка времени. Последние чаще применяются в отношении скоропортящейся пищи, такой как мясо, рыба, паштеты, готовые салаты. Срок, в течение которого пища должна быть съедена, устанавливают, основываясь на лабораторных тестах, отслеживающих накопление потенциально вредных патогенов в продуктах. Поэтому их необходимо строго соблюдать из соображений безопасности.

Большинство производителей проявляют осторожность, устанавливая сроки годности продуктов. Однако сухие десерты с содержанием сахара, сухофруктов и алкоголя, можно хранить дольше. Эти продукты являются натуральными консервантами. Десерты со свежими фруктами и кремом должны быть употреблены в рамках срока годности, поскольку чем более «влажным» является продукт, тем больше вероятность появления на нем плесени и тем короче срок его хранения.

Также специалист рассказала, что продукты с высоким содержанием белка, такие как орехи, яйца и сливочное масло, имеют большую склонность к образованию плесени, окислению и появлению прогорклого вкуса при хранении в теплой и влажной атмосфере.

Мясные блюда и фарш после новогоднего застолья Андерсон порекомендовала замораживать до следующего употребления. Тем не менее, перед замораживанием не стоит оставлять такие продукты на столе или в холодильнике слишком долго.

Ранее эксперты предупредили об опасности мытья курицы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами