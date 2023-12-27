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Врач назвал самые частые травмы, полученные в новогодние праздники

Травматолог Рязанцев назвал семь самых распространенных травм в Новый год

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Global Look Press

Удар копчика или спины, повреждение кистей из-за падения на катке, повреждение коленного и локтевого сустава на горнолыжном склоне, а также ожоги тела и взрывные повреждения пальцев из-за фейерверков – самые распространенные травмы, которые люди получают в новогодние каникулы. Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед Европейского медицинского центра, хирург Михаил Рязанцев.

«В зимнее время риск получить травму очень высок. Новогодние праздники все проводят по-разному, но многие активности могут закончиться неприятностью: на катке можно упасть на кисть или удариться копчиком, в парке – поскользнуться и удариться спиной, на горнолыжном склоне – повредить коленный или локтевой суставы», – объяснил специалист.

Для многих неотъемлемая часть новогодней ночи и праздничных дней – пиротехника. При нарушении техники безопасности или покупки продукции в несертифицированные местах есть риск нанести себе травму. По словам Рязанцева, самые частые из них – взрывные повреждения пальцев рук или тела и ожоги.

«При падении или после получения травмы постарайтесь не впадать в панику. Пощупайте травмированные участки. Если вы не можете встать самостоятельно, то попросите помощи и незамедлительно вызовите бригаду скорой медицинской помощи. Приложите холод, примите обезболивающее. Поврежденный сегмент лучше зафиксировать подручными средствами. При сильных травмах лучше сразу обратится к травматологу-ортопеду», – заключил травматолог.

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