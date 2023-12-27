Названы пищевые привычки, снижающие интенсивность боли в животе во время менструации

Диетолог Пуй Тин Вонг и профессор кафедры общественного здравоохранения Лорен Болл из университета Квинсленда в Австралии рассказали The Conversation, что употребление продуктов, богатых кислотами омега-3, ограничение количества алкоголя и кофеина, а также высококалорийной, жирной еды способствует снижению интенсивности боли в животе во время менструации.

Продукты с высокой степенью обработки обычно высококалорийные, они бедны питательными веществами. К ним относятся чипсы, печенье, выпечка, мясные полуфабрикаты и фастфуд. Связи между употреблением сахара и болезненными месячными исследования не показали. Тем не менее авторы некоторых научных работ предполагают, что у женщин, которые едят больше обработанных продуктов, могут быть более сильные менструальные боли.

Также усилить боль во время месячных могут продукты с высоким содержанием кофеина — кофе, энергетические напитки и специальные батончики. Точный механизм, лежащий в основе такого действия, пока не изучен. Существует мнение, что кофеин может сужать кровеносные сосуды. Это приводит к снижению скорости кровотока во всем организме и более сильным спазмам.

Употребление алкоголя не является признанным фактором риска болезненных менструаций. Однако слишком большое его количество, выпиваемое регулярно, снижает уровень магния в крови. Магний обеспечивает способность мышц расслабляться и способствует поддержанию нормального кровотока.

Помочь людям с болезненными месячными может здоровое питание. Для составления индивидуального рациона Пуй Тин Вонг советует проконсультироваться с диетологом. В числе общих рекомендаций — употребление продуктов, богатых жирными кислотами омега-3. К ним относятся лосось, сельдь, сардины, макрель, устрицы, грецкие орехи, льняное семя, водоросли. Жирные кислоты омега-3 регулируют сигнальные пути, связанные с воспалением и болью в организме. Исследование австралийских ученых из университета Дикина показало, что увеличение количества богатых омега-3 продуктов в рационе может уменьшить боль в животе при месячных за два-три месяца диеты.

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