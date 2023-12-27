Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России строят оборудование для разработки микроэлектроники

В Зеленограде построят оборудование для производства микроэлектроники

close
100%
Jay Goldberg/Twitter

Российские исследователи из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера (ИЯФ) СО РАН в Зеленограде планируют создать опытный образец ионного ускорителя и технологический накопительный комплекс для производства микроэлектроники. Об этом сообщил ТАСС директор института Павел Логачев.

Накопительный комплекс будет использоваться для создания, тестирования и применения литографов, необходимых для производства микросхем. В 1990-1991 годах ИЯФ СО РАН уже создавал комплекс, который не был запущен из-за распада СССР, однако ученые планируют восстановить его за три года. Создание ТНК с нуля стоило бы около 10 миллиардов рублей, а на восстановление потребуется полмиллиарда рублей.

В рамках проекта также будет создан промышленный ускоритель ионов для отечественного имплантора, который будет вводить необходимые химические элементы в пластину полупроводника на нужную глубину для создания микросхем. Опытный образец установки будет изготовлен за три года. Финансирование проекта будет осуществляться из разных источников, включая Минпромторг РФ, Курчатовский институт и правительство Москвы.

Цель проекта — создать отечественную технологическую цепочку для производства микроэлектроники и сделать полностью отечественное оборудование для этой отрасли.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами