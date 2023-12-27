В «Роскосмосе» анонсировали запуск трех экспериментальных спутников разведки

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация запустит три экспериментальных разведывательных спутника в 2025-2026 годах. Соответствующее заявление он сделала в интервью «России 24».

«Активно ведем работу над созданием трех экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки: в оптическом диапазоне - двух, и одного — в локационном. Надеемся запустить их в 2025-2026 году, они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — сказал Борисов.

Ранее ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области.

До этого ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», сообщила, что мощности предприятий позволяют к 2036 году вывести на орбиту свыше двух тысяч беспилотников.

Ранее в Британии рассказали о поломке лучшего в мире спутника для климатических наблюдений.