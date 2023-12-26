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Разработан новый метод переработки солнечных батарей при помощи пара

В ЛЭТИ разработали паровую установку для переработки элементов солнечных панелей

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Юнигрин Энерджи

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В.И. Ленина «ЛЭТИ» создали новый метод переработки элементов солнечных батарей при помощи пара. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «ЛЭТИ».

Солнечные панели состоят из металлической части и полимерных материалов, которые защищают металл от окисления, ультрафиолета и т.д. Сегодня компоненты разделяют в муфельной печи – устройстве для нагрева материалов до заданной, обычно очень высокой температуры. В таких установках за счет наличия кислорода в камере печи происходит сжигание тех или иных частей электронных структур. Однако после такой обработки металлические части окисляются и становятся непригодными для повторного использования в технике. Кроме того, высокотемпературный термолиз не экологичен.

«На базе нашего университета был разработан прототип установки, которая разделит компоненты отработанных солнечных панелей. Применяемая в ней методика позволяет разделять металлы и изоляторы электронных структур в среде высокотемпературного перегретого пара. Такое решение обеспечивает максимальную сохранность компонентов, поскольку, в отличие от высокотемпературного термолиза, среда в камере близка к инертной», – рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры инженерной защиты окружающей среды СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заместитель заведующего кафедрой по учебной работе Ирина Веженкова.

В результате полимеры растворяются в среде пара, а металлические части не окисляются, и их можно вторично использовать. Более того, при проведении такой процедуры не образуется пепел, что позволяет ученым провести анализ газовых фракций и определить влияние методики на экологию.

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