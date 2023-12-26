Назван неочевидный симптом рака носовой полости

Симптомы рака носа и носовых пазух похожи на симптомы вирусных или бактериальных инфекций, таких как простуда или синусит, рассказал «Газете.Ru» главврач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

«Симптомы включают ощущение давления в области носовых пазух, головные боли, затруднение носового дыхания, выделения из носа, сопровождающиеся носовыми кровотечениями, снижение обоняния, онемение и ощущение мурашек на коже лица, и экзофтальм (патология, при которой глаза выпячиваются из орбитальной полости)», – перечислил Иванов.

По словам врача, многие симптомы могут появиться при других заболеваниях, например, в случае инфекции. Диагноз рака околоносовых пазух и носовой полости устанавливается с учетом анамнеза, данных внешнего осмотра, риноскопии, рентгенографии, КТ (или МРТ) и биопсии.

Причинами рака полости носа могут быть хронические воспалительные процессы в этой области, вредные привычки, а также постоянный контакт с вредными веществами, вдыхаемыми в процессе выполнения профессиональных обязанностей.

«Наибольшая вероятность возникновения онкологических поражений наблюдается у пациентов, занимающихся деревообработкой, обработкой кожи и производством никеля», – отметил специалист.

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