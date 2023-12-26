Названо опасное последствие гипертонии в молодом и среднем возрасте

Гипертония и повышенный уровень холестерина ЛПНП в молодом и среднем возрасте могут увеличить риск сердечных заболеваний в более позднем. К такому выводу пришли ученые из института глобального здравоохранения имени Джорджа (исследовательского института с филиалами в Австралии, Китае, Индии и Великобритании) в составе научного коллектива. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие добровольцы, которых разделили на три группы. 136 648 человек сдали анализы крови для определения уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови, у 135 431 участника измерили систолическое артериальное давление (САД), а 24 052 человека прошли диагностику для выявления ишемической болезни сердца. Ученые стремились выяснить, как повышенное давление, высокий уровень «плохого» холестерина в крови и ишемия в молодом и среднем возрасте (младше 55 лет) влияют на риск сердечных заболеваний на протяжении всей жизни.

Результаты показали, что повышение САД и концентрации ЛПНП в крови увеличивает вероятность развития заболеваний сердца. Кроме того, даже при снижении этих показателей в более пожилом возрасте риск остается высоким.

Авторы исследования отметили, что результаты подтверждают важность постоянного контроля факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний людьми молодого и среднего возраста. Они подчеркнули, что человек может нормализовать кровяное давление, придерживаясь здоровой диеты, сбросив вес, сократив потребление соли и регулярно занимаясь спортом. Естественные методы снижения уровня ЛПНП включают прием ниацина, рыбьего жира и растительных стеролов — веществ, являющихся компоненты мембран растительных клеток.

Ранее выяснилось, что большой вес при рождении связан с детским ожирением.