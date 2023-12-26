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Ученые рассказали, почему некоторые люди отказываются от романтических отношений

Stud Psy: негативный опыт романтических отношений склоняет людей к одиночеству

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Ученые из университета Никосии (Кипр) обнаружили, что зачастую люди предпочитают оставаться одинокими из-за негативного опыта романтических отношений в прошлом. Результаты исследования опубликованы в Studia Psychologica (Stud Psy): Theoria et praxi.

В исследовании приняли участие 377 женщин и 252 мужчины, средний возраст которых составил 36 лет. Исследование было разделено на две части — оценка опыта прошлых отношений и сбор демографической информации. В ходе первого этапа участники использовали четырехбалльную шкалу для измерения уровня удовлетворенности предыдущими отношениями. Испытуемые также предоставили информацию о том, являются ли они одинокими.

Участников разделили на несколько категорий в зависимости от самооценки отношения к романтическим связям. Категории характеризовались различными определениями, такими как «женат» или «замужем», «холост» или «свободна», «предпочитаю не вступать в отношения», «в поиске». При рассмотрении добровольно не состоящей в браке группы почти 60% респондентов указали в качестве причины другие жизненные приоритеты. Другими обоснованиями предпочтения одиночества были прошлые разочарования в партнере (24%) и другие причины (17%).

Ключевым открытием стало значительное влияние опыта прошлых отношений на решение остаться одинокими. Те, кто заявил о переживании более сильного разочарования, с большей вероятностью выбирали одиночество. Этот эффект был одинаковым для обоих полов, что свидетельствует об универсальном влиянии травм, полученных в прошлых отношениях, на статус будущих.

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