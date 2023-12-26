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Ученые разработали новый препарат для снижения «плохого» холестерина

NPJ Vaccines: особая инъекция способна снизить уровень плохого холестерина

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Ученые из университета Нью-Мексико разработали инновационную «вакцину» для снижения уровня «плохого» холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в NPJ Vaccines.

Новый препарат нацелен на белок PCSK9, молекулу, вырабатываемую в печени. Она циркулирует в кровотоке и негативно регулирует метаболизм холестерина ЛПНП. ЛПНП или липопротеины низкой плотности — это комплекс белков и липидов, который переносит холестерин из печени в клетки. ЛПНП зазывают «плохим холестерином», поскольку такие молекулы крупные, они «цепляются» за микроповреждения внутри сосудов, прилипают к стенкам и образуют атеросклеротические бляшки.

Ученые объяснили, что уровень PCSK9 в организме напрямую связан с уровнем холестерина ЛПНП. Новая «вакцина» основана на использовании неинфекционных вирусных частиц. Молекулы вещества представляют собой оболочку вируса, построенную из белков. Такой эффективный контейнер с крошечными частицами PCSK9 проникает в организм человека, подобно вирусам, заставляя иммунную систему формировать сильный иммунный ответ.

Вакцина уже показала эффективность в экспериментах с участием мышей и обезьян. Сейчас ученые планируют перейти к тестированию на людях. Также исследователи заявили о своем намерении сделать готовый к применению вариант вакцины доступным населению. Предполагается, что одна доза вещества (эффективность сохраняется в течение одного года) будет стоит менее 100 долларов (около 9 196 рублей).

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