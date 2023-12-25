Ученые нашли бактерии, повышающие стрессоустойчивость пшеницы

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН обнаружили штамм бактерий, которые помогают пшенице давать значительный прирост биомассы даже в условиях засухи и солевого стресса. Заражение этим микроорганизмом позволяет повысить стрессоустойчивость культуры и тем самым уменьшить потери урожая при дефиците осадков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в СО РАН.

Засуха, засоление почвы, экстремальные температуры, тяжелые металлы и мороз вызывают серьезный стресс у сельскохозяйственных культур и могут привести к значительным потерям урожая. По словам ученых, внедрение полезных штаммов бактерий может помочь противостоять таким опасным для сельского хозяйства условиям окружающей среды.

Штамм Enterobacter ludwigii специалисты выделили из почвы Сахалинской области. Опыты показали, что он обладает высокой способностью к росту в безазотной среде, а также способен повышать доступность фосфатов. Кроме того, заражение Enterobacter ludwigii растений привело к увеличению показателей продукции гормона роста, особенно в условиях засухи.

Бактерии активируют ферменты антиоксидантной защиты, которая помогает справляться с повреждениями, вызванными активными формами кислорода (АФК). При этом в небольших количествах АФК положительно влияет на рост корневых волосков, удлинение корней и т.д.

«Получены интересные данные о том, что добавление наших бактерий активирует описанную систему в корнях растений и в нормальных условиях. Мы предполагаем, что бактерии при взаимодействии с растением увеличивают выработку АФК, и это активирует внутренние резервы растения. Если возникнет стрессовый фактор, то растение уже готово бороться с ним», — рассказала «Газете.Ru» заведующая группой молекулярной генетики ИХБФМ СО РАН Елена Воронина.

Ученые установили, что употребление содержащегося в экзоскелетах насекомых вещества помогает похудеть.