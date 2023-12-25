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Биологи нашли ежей с мягкой шерстью

Zoological Journal: пять неизвестных видов ежей с мягкой шерстью нашли в музеях

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Shutterstock/Muhamad Mizan Bin Ngateni

Новое исследование, проведенное учеными из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, выявило пять новых видов ежей с мягкой шерстью из Юго-Восточной Азии. Работа опубликована в Zoological Journal of the Linnean Society.

Гимнуры (Hylomys) — это мелкие млекопитающие, принадлежащие к семейству ежей, но вместо иголок покрытые мягкой шерстью. Ранее они были представлены только двумя известными видами. В новом исследовании ученые использовали 232 образца животных и 85 образцов их тканей. Их собрали из 14 музейных коллекций в Азии, Европе и США.

Анализ ДНК выявил семь различных генетических линий у Hylomys, что позволило ученым предположить, что существуют неизвестные виды мягких ежей. Это подтвердил анализ размеров, формы черепов, зубов и характеристик меха 232 экземпляров животных.

Два новых вида, названные H. vorax и H. macarong, являются эндемиками экосистемы Лойзера — тропических лесов на Северной Суматре и Южном Вьетнаме. Музейные экземпляры хранились в ящиках в течение 84 и 62 лет соответственно, прежде чем были идентифицированы. H. macarong был назван в честь вьетнамского слова «Ma cà rồng», что переводится как «вампир», потому что самцы этого вида обладают длинными похожими на клыки резцами. Еще три подвида гимнур ученые переопределили как виды.

Эти мелкие млекопитающие активны днем и ночью и всеядны. Они питаются насекомыми, беспозвоночными и фруктами. Скорее всего, они гнездятся в дуплах и укрываются во время поиска пищи среди корней деревьев, камней и опавших листьев.

Ранее ученые получили стволовые клетки из мочи собак.

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