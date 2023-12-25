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Чрескожная зарядка медицинских имплантов успешно прошла первый тест

Science Advances: подкожный прибор сможет питать энергией медицинские импланты

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Беспроводное подкожное зарядное устройство сможет питать энергией медицинские аппараты. Описание биоразлагаемого источника питания опубликовано в журнале Science Advances.

Большинство биоэлектронных устройств, включая датчики или системы доставки лекарств, часто ограничены емкостью батарей. Их можно подключить к внешнему источнику питания, но это неудобно и связано с риском инфекции. В новом исследовании ученые протестировали прототип источника питания на крысах. Он может заряжаться по беспроводной сети через кожу, либо получать энергию из процессов внутри тела.

У крыс беспроводной имплант проработал до 10 дней и полностью растворился в течение двух месяцев, что доказывает его биоразлагаемость. Но потенциально разработка могла бы прослужить дольше, — для этого нужно использовать более толстое защитное покрытие, состоящее из воска и полимера. В прототипе устройства использовались две катушки индуктивности: одна была под кожей крыс, а вторая — снаружи и питала первую. Энергия накапливалась в цинковом аккумуляторе.

Исследователи также протестировали беспроводное зарядное устройство в качестве системы доставки лекарств. Оно доставляло противовоспалительные препараты крысам с лихорадкой. Через 12 часов у крыс, у которых не было имплантатов, температура тела была намного выше, чем у крыс с встроенными чипами. Это позволяет предположить, что устройство успешно высвобождало препарат.

Ранее ученые получили стволовые клетки из мочи собак.

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