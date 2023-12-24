Ученые выяснили, что студенты перестали понимать художественную литературу

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выявили, что студенты не всегда хорошо понимают художественные тексты из-за четырех читательских установок. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

В исследовании принимала участие группа студентов МГППУ, обучающихся на учителей начальных классов, опрос проводили в течении двух лет. Из-за небольшого размера групп, ученым удалось опросить 34 человека.

В результате исследования было выявлено, что исходный уровень подготовки бакалавров к самостоятельной работе с художественными текстами недостаточно высок. Четверть студентов не поняли основную идею рассказа, около половины не смогли разобраться с чувствами и мыслями персонажей, 70% не находят «авторские вехи», указывающие на отношение автора к героям, 45% не находят связи между образами лирического стихотворения.

У студентов были выявлены читательские установки, не способствующие полноценному восприятию художественного текста. В частности, установка на нахождение единственно правильной трактовки произведения, которая приводит к попытке угадать или найти в интернете «правильную» мысль и блокировке собственных размышлений.

Кроме того, была зафиксирована наивно-реалистическая установка, при которой читатель не проводит грань между реальным миром и условным миром художественного произведения, и единственный аспект, который он вычитывает в тексте, — морально-нравственная оценка персонажей и их поступков с точки зрения повседневной жизни.

«Исходные установки студентов, направленные на понимание художественных текстов и преподавание литературы, не соответствуют требованиям, предъявляемым к учителям, работающим по системе развивающего обучения. Необходима специальная работа, направленная на формирование у будущих преподавателей соответствующих читательских установок и навыков работы с литературными произведениями», – рассказала «Газете.Ru» автор исследования, доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» Анна Адаскина.

Для того, чтобы студенты смогли донести до учеников суть литературного творчества, необходима специальная работа, направленная на рефлексию и коррекцию читательских установок, формирование новых, более адекватных преподаванию литературного чтения.

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