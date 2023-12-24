Обнаружено простое лекарство, которое может заменить опиоиды при раке

Не вызывающий привыкания аспирин может лечить раковые боли так же эффективно, как морфин, показало исследование ученых из Сиднейского университета (Австралия). Результаты работы коллектива были опубликованы новостным порталом Daily Mail.

Врачи часто назначают онкобольным сильнодействующие опиоиды, например морфин, чтобы помочь бороться с постоянной болью, которую многие пациенты испытывают из-за опухолей. Однако они вызывают привыкание, а также негативно влияют на иммунитет, поддержание которого важно при терапии рака.

Исследователи изучили данные более 150 клинических случаев использования опиоидов для лечения симптомов рака. Новая работа показала, что не вызывающие привыкания более слабые препараты, включая аспирин, антидепрессанты и опиоиды низкой силы, могут быть столь же эффективны в устранении этих симптомов, вызывая при этом меньше побочных эффектов. Авторы также пришли к выводу, что сильные опиоиды на самом деле могут негативно влиять на способность организма бороться с раком.

При этом ученые подчеркнули, что опиоиды незаменимы при непреодолимой боли и стрессе в конце жизни, когда других вариантов больше нет.

Ранее ученые выяснили, как раковые опухоли влияют на прилегающие к ним ткани.