Стало известно, сколько алкоголя можно выпить на праздниках с минимальным риском для сердца

Чрезмерное употребление алкоголя в Новый Год может привести к развитию аритмии и повысить риск инсульта. Об этом сообщает HealthDay.

Синдром праздничного сердца — неофициальное название обострения сердечных проблем в декабре. В это время многие люди посещают несколько праздников, на каждом выпивая один-два алкогольных напитка. Но их совместное действие может привести к опасному нарушению ритма сердца.

Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) представляет собой нерегулярное и быстрое сокращение верхних камер сердца. Наиболее распространенные симптомы включают одышку, головокружение, боль в груди и учащенное сердцебиение. Это состояние значительно увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности. Поэтому даже если симптомы исчезнут в течение дня, нужно обратиться к врачу.

Исследования показали, что значительная доля новых случаев мерцательной аритмии связана с употреблением алкоголя. Переедание, особенно соленой пищей, также может увеличить риск фибрилляции.

Рекомендации по умеренному употреблению алкоголя предусматривают употребление не более двух порций алкоголя в день для мужчин и одной порции в день для женщин. Одна порция представляет собой 150 мл вина, 240 мл пива или 50 мл крепкого напитка.

Ранее ученые назвали продукты, потребление которых стоит увеличить женщинам.