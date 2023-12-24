Сморчки могут быть опасны для жизни из-за содержащегося в них компонента ракетного топлива

Вспышка пищевого отравления в США, в результате которой пострадали более 50 человек, оказалась вызвана сморчками. Об этом сообщает MedicalXpress.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) провело расследование вспышки тяжелой болезни, связанной сетью ресторанов «Dave's Sushi». Анализ показал, что вероятной причиной отравлений в марте и апреле 2023 года были недоваренные или сырые сморчки. Было зарегистрировано 51 отравление и два летальных исхода.

В связи с этим агентство выпустило первые рекомендации по приготовлению сморчков. Эксперты отметили, что токсины в сморчковых грибах, которые могут вызывать отравления, до конца не изучены. Правильное приготовление пищи может помочь снизить уровень токсинов, но даже в этом случае риск остается.

Дело в том, что сморчки могут содержать гидразин — химическое вещество, часто используемое в пестицидах и ракетном топливе. Гидразин повышает риск рака, отметила председатель микологического общества Пьюджет-Саунд Мэриан Максвелл. По ее словам, при приготовлении пищи гидразин выпаривается, но не полностью, поэтому у некоторых людей все равно возникают негативные реакции.

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