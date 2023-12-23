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Найден приятный способ улучшить работу мозга за три минуты

Neuroscience: три минуты упражнений под ритмичную музыку улучшают работу мозга

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Ученые из Университета Цукубы выяснили, что низкоинтенсивные физические тренировки под ритмичную музыку улучшают исполнительные функции мозга: внимание, память и мышление. Исследование опубликовано в журнале Neuroscience.

Предыдущие исследования показали, что люди с высокой чувствительностью к ритмичной музыке, под которую хочется танцевать (грув-музыке), могут улучшить работу префронтальной коры, просто слушая грув. В новой работе ученые выяснили, что усилить эффект можно сочетанием музыки и физических упражнений.

В эксперименте 48 здоровых человек в возрасте от 18 до 26 лет выполняли трехминутные аэробные упражнения очень низкой интенсивности под ритмичную музыку. У участников, сообщивших, что их тела отвечают на ритм музыки во время упражнений, что сопровождалось эмоциональным возбуждением, наблюдалось повышение активности левой дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга — зоны, отвечающей за исполнительные функции: внимание, память и мышление. Эти способности позволяют планировать действия, необходимые для достижения цели и добровольно концентрировать внимание на нужном сейчас объекте.

Результаты исследования позволят разработать приятные, легкие и эффективные упражнения для улучшения работы мозга.

Ранее ученые выяснили, что привычка поздно ложиться в 1,8 раз повышает риск тяжелого атеросклероза.

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