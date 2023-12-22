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Ученые раскрыли секрет тайм-менеджмента северных оленей: они спят во время еды

Current Biology: северные олени спят во время жевания, чтобы не терять времени

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Павел Львов/РИА «Новости»

В процессе жевания в мозге северных оленей генерируются электромагнитные волны, характерные для фазы медленного сна. Необычная способность помогает животным меньше спать и оставаться активными в зимней Арктике, когда большинство других впадают в спячку. Это показало исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Чтобы изучить влияние сезонных изменений освещенности на сон северных оленей (Rangifer tarandus tarandus), исследователи использовали неинвазивную электроэнцефалографию (ЭЭГ). Все животные были взрослыми самками и содержались в неволе в Арктическом университете Норвегии. Эксперименты проводились в закрытых конюшнях с контролируемым освещением, неограниченным количеством еды и постоянной температурой.

Олени спали примерно одинаковое количество времени зимой, летом и осенью, несмотря на то, что летом они были гораздо более активными. Этим они отличаются от других животных, которые меняют продолжительность сна в зависимости от условий окружающей среды. В среднем в сутки олени проводили 5,4 часа в медленном сне, 0,9 часа в быстром сне и 2,9 часа за жеванием частично переваренной пищи, которая является важным элементом питания северных оленей и других жвачных животных.

Данные ЭЭГ позволили ученым выяснить, почему длительность сна оленей не меняется в течение года. Оказалось, что во время жевания в их мозге генерировались волны, характерные для фазы медленного сна. Кроме того, спящие и жующие олени демонстрировали сходное поведение: они спокойно сидели или стояли и почти не реагировали на изменения позы соседнего оленя. В состоянии бодрствования они гораздо чаще реагировали на движения соседа, переводя на него взгляд.

Ученые считают, что такая особенность позволяет северным оленям летом одновременно спать и кормиться 24 часа в сутки, чтобы лучше подготовиться к долгой зиме, пока у них есть достаточно еды. Теперь они планируют сравнить жевание оленей во сне и во время бодрствования, а также подтвердить данные в более естественных условиях на открытом воздухе. Однако для таких исследований потребуются хирургически имплантированные датчики ЭЭГ.

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